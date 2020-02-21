В Киеве неуправляемый грузовик «приложил» маршрутку и две легковушки

В пятницу, 21 февраля, в Голосеевской районе Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на проспекте Науки грузовик TATA, у которого отказали тормоза, зацепил машрутку и протаранил два легковых авто.

Как передает «Информатор», неуправляемая машина двигалась по спуску в сторону Столичного шоссе, по пути зацепив «Богдан» и Chevrolet Aveo.

Сообщается, что окончательно остановиться TATA смогла лишь после того, как протаранила Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, по инерции зацепила Kia и Hyundai.

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал.

На месте ДТП работали патрульные, которым пришлось частично перекрыть движение по проспекту, из-за чего на проезжей части образовалась пробка.

Как писала «Фраза», на Одесской трассе произошла масштабная авария: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди.

Ранее на одной из крупнейших магистралей Киева таксист снес около полутора десятков метров ограждения.