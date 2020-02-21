Пользователи соцсетей отреагировали фотожабами на беспорядки в Новых Санжарах

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на вчерашние события в Новых Санжарах, куда были эвакуированы украинцы из китайского Уханя. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые пользователи поддерживают тех, кто против размещения вывезенных из Китая украинцев в их регионе, другие же говорят о проявлении «средневековья».

По этому поводу в социальных сетях появилось множество фотожаб и объяснений того, что нельзя относиться к прибывающим из Китая соотечественникам как к прокаженным.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Новых Санжарах местные жители «подняли восстание» из-за коронавируса.

Вечером беспорядки вспыхнули с новой силой.

Условия, в которых придется жить ближайшие 14 дней, выложила у себя в Instagram эвакуированная из Китая модель Александра Волкова.