Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв

На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв

Сегодня, 21 февраля, утром в Тисменицком районе Ивано-Франковской области в селе Силец загорелась местная школа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областного главка ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, сообщение о пожаре в сельской школе поступило спасателям в 7:19. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что загорелось перекрытие между чердачным и вторым этажом учебного заведения. К 7:45 пожар был локализирован.

На ликвидации пожара работали пять единиц техники и 19 спасателей. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2013 года на Закарпатье во время уроков загорелась школа. Пришлось эвакуировать 130 учеников.

В октябре 2015 года в одной из школ в Стрыйском районе Львовской области вспыхнул пожар. В результате происшествия погиб директор учебного заведения.

В сентябре 2016 года в одной из школ Киева в результате пожара спасатели эвакуировали 600 детей.

24 октября 2017 года в селе Куриловка Винницкой области произошел пожар в здании школы.

В мае 2018 года в одной из школ Черновцов возник пожар прямо во время учебного процесса.

19 сентября того же года около десяти часов утра в хмельницкой школе № 1 произошел пожар в одном из классов. Эвакуированы были все ученики.

Тэги: пожар, общество, школа, Прикарпатье, образование, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.02.20 09:26

«Дика качка»: шестая ротация

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.02.20 10:39

Хорошая мысль, пан Зеленский!

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам
20.02.20 15:45

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам

Автор: Ярослав Жаренов, «ФАКТЫ»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах

Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах
21.02.20 12:35
667
Последние новости
21.02.20 13:14

Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу
21.02.20 12:35

Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах
21.02.20 11:59

В России сняли падение метеорита
21.02.20 11:49

Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и давит на законные стройплощадки, – СМИ
21.02.20 11:19

С поезда «Киев — Москва» сняли китаянку с высокой температурой. В одном вагоне с ней ехали 24 человека
21.02.20 10:50

Китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте
21.02.20 10:41

На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв
Фото и Видео
Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу
Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу
Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу
Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу
Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах
Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах
В России сняли падение метеорита
В России сняли падение метеорита
На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв
На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв
Новая смертельно-опасная игра стремительно распространяется по всему миру
Новая смертельно-опасная игра стремительно распространяется по всему миру
Трамп резко раскритиковал фильм «Паразиты»
Трамп резко раскритиковал фильм «Паразиты»
В Одессе прямо на остановке стреляли в ребенка, но попали в глаз отцу
В Одессе прямо на остановке стреляли в ребенка, но попали в глаз отцу
В Новых Сонжарах из-за коронавируса вновь вспыхнули массовые беспорядки
В Новых Сонжарах из-за коронавируса вновь вспыхнули массовые беспорядки
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.