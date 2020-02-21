На Прикарпатье загорелась школа. Благо, обошлось без жертв

Сегодня, 21 февраля, утром в Тисменицком районе Ивано-Франковской области в селе Силец загорелась местная школа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областного главка ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, сообщение о пожаре в сельской школе поступило спасателям в 7:19. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что загорелось перекрытие между чердачным и вторым этажом учебного заведения. К 7:45 пожар был локализирован.

На ликвидации пожара работали пять единиц техники и 19 спасателей. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2013 года на Закарпатье во время уроков загорелась школа. Пришлось эвакуировать 130 учеников.

В октябре 2015 года в одной из школ в Стрыйском районе Львовской области вспыхнул пожар. В результате происшествия погиб директор учебного заведения.

В сентябре 2016 года в одной из школ Киева в результате пожара спасатели эвакуировали 600 детей.

24 октября 2017 года в селе Куриловка Винницкой области произошел пожар в здании школы.

В мае 2018 года в одной из школ Черновцов возник пожар прямо во время учебного процесса.

19 сентября того же года около десяти часов утра в хмельницкой школе № 1 произошел пожар в одном из классов. Эвакуированы были все ученики.