В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь

В Николаеве женщина оставила дома больную пятилетнюю дочь без еды и отлучилась на долгое время. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Как отметили в ведомстве, специалисты службы по делам детей обнаружили голодную и больную пятилетнюю девочку, которая была дома одна. Ребенок самостоятельно открыл двери представителям службы и рассказал, что мама пошла «пить с друзьями».

Девочка просила есть, у нее была температура и больное горло. Она даже уже оделась и собирала вещи, чтобы не оставаться жить дома, но именно в это время появилась горе-мать, сказала, что «отошла на 40 минут».

В итоге на женщину составлен административный протокол и предоставлены предупреждения. Если женщина не приложит усилий и не станет на путь исправления, ребенка у нее отберут.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2016 года в Киеве 20-летняя женщина на 9 дней заперла в квартире двоих своих детей, в результате чего мальчик (1 год и 11 месяцев) умер от голода, а девочка (2 года и 10 месяцев) в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

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В середине августа 2017 года в Днепре у психически нездоровой женщины забрали четырех истощенных дочерей.

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В сентябре 2017 года появилась информация о том, что харьковская полиция разыскивает женщину, которая оставила трех маленьких детей, младшему из которых чуть меньше года, без присмотра на несколько дней.

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В июле 2019 года в Ровно неблагополучная мать на три недели оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла.