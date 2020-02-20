Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает

В Волынской области стремительно мельчает знаменитое озеро Свитязь — вода очень далеко отошла от берега. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото выложи в соцсети Денис Казанский.

«Вот так, например, сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральское море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50», — говорится, в частности, в подписи к фото, сообщают «Факты».

В комментариях под данным постом пользователи соцсети высказывали разные мнения, с чем это может быть связано.

Ранее «Фраза» еще летом сообщала, что самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело.