В Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и лишь с одной парой ушей

В одной из деревень на юге Индии родился теленок-мутант. Как выяснили журналисты «Фразы», там корова родила теленка с двумя головами, четырьмя глазами, двумя ртами и лишь с одной парой ушей.

Хозяин-фермер и его соседи-односельчане были шокированы от увиденного, но необычный малыш быстро стал туристической достопримечательностью, сообщает The Mirror.

Поскольку у теленка два языка, он не может самостоятельно пить материнское молоко. Заботливый фермер выкармливает его из бутылочки.

В настоящее время корова и ее детеныш чувствуют себя нормально. Но пока неизвестно каковы шансы двухголового теленка на долгую жизнь. Чаще всего подобная аномалия сопровождается серьезным изменением внутренних органов.

Отметим, что в начале февраля в Таиланде родился щенок-мутант с одним глазом посередине головы и огромными губами, придающими ему сходство с обезьянкой. Местная пресса прозвала его щенком-циклопом.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2019 года в американском штате Монтана на одной из ферм родился двухголовый теленок.

Аналогичный случай произошел в 2007 году — на одной из ферм на юго-западе американского штата Виржиния родился теленок с двумя головами.