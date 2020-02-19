Эротика, ужасы, безумие: в Украине стартует провокационный конофестиваль

5 марта в Украине стартует провокационный фестиваль короткометражного кино ШОК-SHORTS 2020. Как выяснили журналисты «Фразы», будут представлены фильмы следующих стран: Испания, Германия, Латвия, Великобритания, Италия.

Год производства: 2015, 2016, 2018, 2019. Общий хронометраж: 80 минут. Возрастное ограничение: 18+. Язык: украинская озвучка

«Тебя сложно шокировать, напугать или заставить покраснеть? Мы принимаем вызов. Эротика, ужасы, безумие и полная вседозволенность снова на больших экранах. С новой программы окончательно вычеркнуты скромность и цифра „16+“. Фильмы только для взрослых, бесстрашных и раскованных. Рискнешь?», — говорится в анонсе организаторов.

Перечень локаций: http://bit.ly/shock-shorts-2020

Партнеры фестиваля: «Фраза», TV.UA, Kinoafisha.ua, kinowar.com, Портал «Хочу», Mport, Na chasi, Woman Magazine, Сайт Киева 44.ua, Starway Magazine, Weekend.Today, PlayUA, Delo.ua.