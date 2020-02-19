Под Киевом пьяный мужчина решил пострелять по прохожим

В Киевской области в городе Белая Церковь на улице Турчанинова мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять по прохожим. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает в Facebook пресс-служба городской патрульной полиции.

Как отмечается, сотрудники полиции, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Через несколько минут полицейские обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет.

На место вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте неизвестный устроил стрельбу.