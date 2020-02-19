В центре Киева из-за прорыва трубы с кипятком образовался огромный котлован

Во вторник, 18 февраля, в Печерском районе Киева на улице Генерала Алмазова прорвало трубу с горячей водой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Типичный Киев в Facebook.

По словам местных жителей и работников рынка, еще в полдень они ощутили вибрацию на участке. Некоторые водители даже перепарковали свои автомобили подальше от этого места. Сам прорыв произошел приблизительно в два часа дня.

В результате образовалась яма диаметром в несколько метров. На месте начали работать коммунальные службы. Ликвидировать последствия аварии пообещали к вечеру 18 февраля либо утром 19-го. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

На следующий день прорыв случился близ ЖК Campus на Шулявке.

После этого в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах. Вечером 14 января кипяток вылился на улицы Теремков-2, ночью — в районе Севастопольской площади.