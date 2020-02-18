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В Киеве водитель и кондуктор справили малую нужду прямо на свой автобус

В Киеве водитель и кондуктор справили малую нужду прямо на свой автобус

В Киеве на Виноградаре водителя автобуса и кондуктора застукали за справлением малой нужды прямо на свой транспорт. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Собственно, ничего не поменялось — водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус. Киев, Виноградарь», — сказано в подписи к фотографии.

В свою очередь предприятие «Киевпастранс» также оставило свой комментарий под данным постом, заявив, что на этой остановке транспорта для водителей туалет существует, водителя и кондуктора уже вызвали с объяснениями, а транспорт почистили.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сети Интернет появилось видео, как во львовской Ратуши женщина удовлетворила свои физиологические потребности.

Тэги: Киев, автобус, водитель, общество, транспорт

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