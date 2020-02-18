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Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса

Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса

Американские молекулярные биологи получили первое трехмерное фото белков оболочки коронавируса COVID-19, который уже более месяца «бушует» в китайской провинции Хубэй. Как выяснили журналисты «Фразы», 3D-снимок должен помочь ученым остановить распространения заразы.

Как передает ТАСС, изображение было получено при помощи рентгеновской кристаллографии.

По словам биологов, на снимке они уже нашли подтверждение тому, что белки оболочки COVID-19 прикрепляются к рецепторам заражаемых клеток сильнее, чем, например, вирус атипичной пневмонии (SARS).

Помимо этого исследователи выявили в ключевой части белка RBD вставки, похожие на те, что есть у самых заразных форм вируса гриппа. Поэтому ряд известных на данный момент антител, способных бороться с SARS, с новым коронавирусом справиться не могут.

Предполагается, что полученная информация поможет ученым разработать лекарство, которое будет способно поразить коронавирус еще до проникновения в клетки или препятствовать его размножению внутри них.

Как писала «Фраза», в Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.

Тэги: США, фотография, ученые, Китай, общество, медицина, исследования, здоровье, эпидемия, мир, наука, коронавирус

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