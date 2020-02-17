Под Киевом юноша пырнул ножом женщину, после чего изнасиловал ее

В воскресенье вечером, 16 февраля, в Белой Церкви было совершено резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там двое «молодых негодев» напали на 41-летнюю женщину.

Как передает пресс-служба полиции Киевской области, 19-летний злоумышленник вместе со своим 18-летним приятелем подстерегли потерпевшую на одной из пустынных улиц города.

Сообщается, что старший отморозок сначала ударил женщину ножом в грудь, после чего изнасиловал. В свою очередь, младший забрал у нее мобильный телефон.

К счастью, потерпевшая осталась жива и смогла добраться домой, где позвонила в «скорую» и полицию.

Отмечается, что отморозков нашли и задержали уже через несколько часов. Сейчас с ними работают следователи.

Как писала «Фраза», в Запорожской области подростки изнасиловали бабушку.

Также сообщалось, что на Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника.