На Винниччине священник, который перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ

В Винницкой области в Казатине священник, который ранее перешел в Православную Церковь Украины, вернулся в Украинскую Православную Церковь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии, это уже третий случай, когда на Винниччине священник принес покаяние и вернулся в УПЦ.

«Настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского протоиерей Роман Асафа, который в марте прошлого года перешел в ПЦУ, обратился к митрополиту Винницкому и Барскому Варсонофию с покаянным письмом, в котором выразил искреннее покаяние в грехе уклонения в раскол и выразил намерение неуклонно сохранять верность Богу и единство с канонической Церковью», — сообщили в епархии.

После принесения покаяния протоиерея Романа Асафа приняли в число священников Винницкой епархии УПЦ. Священник был восстановлен в должности настоятеля храма в честь преподобного Серафима Саровского города Казатин.

Ранее «Фраза» сообщала, что суд оставил в силе приговор убийце сторожа храма УПЦ.