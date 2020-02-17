«Денег нет, но вы держитесь…» Богдан похвастался отдыхом на шикарном курорте

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, которого глава государства Владимир Зеленский заменил на Андрея Ермака, после своего увольнения решил отдохнуть на Сейшельских островах. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото он выложил на своей странице в Facebook.

При этом фото он сопроводил странным комментарием, процитировав, в частности, бывшего российского премьера Дмитрия Медведева: «Друзья, очень скучаю по вас, не сплю и не ем. Верю, что скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, что вам нелегко. Денег нет, но вы держитесь».

Ранее «Фраза» сообщала, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после своей отставки опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook. Он соорудил яркий фотоколлаж по случаю Дня влюбленных.