В США начали делать удобрение из… мертвых людей

В США появилась фирма, которая делает компост из человеческих трупов. Как выяснили журналисты «Фразы», контора Recompose открылась в штате Вашингтон.

Так, на своем сайте «новаторы» сообщают, что «человеческие мягкие ткани безопасно и полностью разрушаются в течение одного месяца, после чего близкие могут забрать удобрение для дальнейшего использования».

Стоит такая услуга 5,5 тысяч долларов.

Американцы считает, что такой подход к «утилизации» трупа «экономит более тонны углерода по сравнению с кремацией или погребением в землю».

В компании сообщили: «Мы пошли навстречу людям, которые обеспокоены изменениями климата».

Там отметили, что на их рассылку подписались уже более пятнадцати тысяч людей.

Сообщается, что во время этой процедуры «тело кладут в специальный закрытый сосуд с щепками, люцерной и соломой, а труп медленно вращается, чтобы позволить микробам как следует разрушить его». При этом останки нагреваются до 55 градусов, что «позволяет уничтожить большинство болезнетворных организмов и фармацевтических препаратов».

На то, чтобы превратить человеческое тело в компост, уходит тридцать дней.

Как писала «Фраза», пара британских миллионеров завела себе раба из Польши.

Сообщалось, что австрийских малоимущих будут кормить просроченными продуктами.