На Львовщине обнаружили автомобиль с четырьмя трупами

В воскресенье, 16 февраля, в Яворовском районе Львовской области произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в водоеме села Коты местные жители обнаружили автомобиль Audi-80 с телами четырех молодых ребят.

Как передает пресс-служба областной полиции, легковушку пришлось извлекать из воды с помощью автокрана.

В ее салоне обнаружили трупы 20-летнего водителя и троих пассажиров возрастом от 19-ти до 24-х лет.

По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением, поэтому легковушку выбросило за пределы проезжей части прямо в водоем, где она перевернулась на крышу и погрузилась в воду.

На месте трагедии также работали спасатели и медики «скорой помощи». Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.

Ранее в Ровенской области из-за пьяного водителя утонул автомобиль с людьми.