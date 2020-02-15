В Киеве националист подстрелил своего же «коллегу по цеху»

В одном из спортивных залов, расположенных в Соломенском районе столицы, произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там из «травмата» подстрелили националиста Александра Чорнопищука, который ранее занимал должность помощника депутата Киеврады от ВО «Свобода» Святослава Кутняка.

Как передают «Буквы», ссылаясь на собственные источники в политсиле, стрельбу по Чорнопищуку открыл глава киевской ячейки молодежного националистического движения «Сокол» Георгий Бариленко.

Судя по опубликованным фото, в результате инцидента Чорнопищук «словил» несколько пуль и ему потребовалась помощь медиков.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина попытался ограбить депутата и «поймал» пулю в голову.

Ранее на окраине Киева подстрелили девушку.