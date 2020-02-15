Уволенный из Офиса президента Богдан ярко отметился в соцсети

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые после своей отставки опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook. Как выяснили журналисты «Фразы», он соорудил яркий фотоколлаж по случаю Дня влюбленных.

На снимке изображен сам экс-глава ОП в красном пиджаке. Кадр также украшен розовыми и красными сердечками.

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», ‒ гласит надпись на фотоколлаже.

За несколько часов пост Богдана набрал тысячи «лайков» и сотни комментариев.

Как писала «Фраза», Богдан умудрился «отличиться» в Париже.

Ранее Андрей Богдан собрал журналистов на закрытую встречу. Он много жаловался и матерился.