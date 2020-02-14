В Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку – пострадали люди

Вечером четверга, 13 февраля, на улице Кирилловской (Подольский район) в Киеве произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», его спровоцировал пьяный водитель автомобиля Audi.

По данным столичной полиции, машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с маршруткой «Богдан» №587, в которой были пассажиры.

В результате аварии пострадали шесть человек.

Среди пострадавших – беременная девушка, которая ехала в легковом автомобиле.

Людей, в том числе и пьяного водителя, госпитализировали.

Как писала «Фраза», под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.