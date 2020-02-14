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В Киеве мошенники за большие деньги обещали пристроить всех желающих на «хлебное местечко»

В Киеве мошенники за большие деньги обещали пристроить всех желающих на «хлебное местечко»

В Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, в ходе следствия было установлено, что злоумышленники обещали оказать содействие в трудоустройстве за взятки в сумме от 50 до 150 тысяч долларов.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

Кроме того, правоохранители обнаружили два подозрительных предмета, предположительно — гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом, похожим на ртуть.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала «Фраза», 21 января 2020 года в Киеве была задержана группа мошенников, которые предлагали за взятку в $20 тысяч посодействовать назначению на должность начальника исправительной колонии.

Тэги: мошенничество, криминал, новости Украины

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