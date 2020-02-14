Без России: Беларусь показала проект нового государственного герба

Беларусь представила проект нового государственного герба страны. Как выяснили журналисты «Фразы», оттуда решили убрать Россию.

Уже появился макет будущего герба: как видно, вместо РФ на ней будет изображен Евросоюз.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский пояснил, что данное новшество связано с «возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение».

Отмечается, что над новым гербом трудился геральдический совет при президенте Александре Лукашенко.

Как писала «Фраза», Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение.

Ранее Лукашенко сделал важное заявление «для Путина».