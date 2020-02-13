На Днепропетровщине предприимчивые ребята заправляли машины бытовым газом

Полиция разоблачила группу мошенников, которые через сеть подпольных АЗС продавали газ для нужд населения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, подозреваемые создали коммерческую структуру, которая через специализированные аукционы дешево скупала сжиженный газ, предназначенный для нужд населения, а также подавали в органы местного самоуправления поддельные списки обращений граждан негазифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, которые якобы обратились к ним за помощью в получении газа в баллонах.

Впоследствии этот газ мошенники продавали через сеть подпольных АЗС уже по рыночным ценам. Таким образом, по предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба исчисляется десятками миллионов гривен.

У фигурантов дела изъяты поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, «черновые» записи, $15 тыс. и 80 тыс. гривен, незарегистрированное оружие, граната и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

Шестерым должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса — служебный подлог; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой.

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