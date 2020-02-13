Неизвестные пранкеры оригинально разыграли полицию в Днепре

В Днепре неизвестные слепили из снега автомобиль и раскрасили его в цвета патрульных Toyota Prius. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого в полицию по линии «102» обратилась девушка, которая рассказала, что увидела заброшенную служебную машину на улице Холодильной.

Как сообщает «Информатор», прибывшие на место правоохранители поняли, что их разыграли. Доложив о ложном вызове, они продолжили патрулирование.

Кто стоит за этим розыгрышем неизвестно. Но, как подчеркивает издание, звонившая девушка могла руководствоваться и благими побуждениями, спутав снежный автомобиль с настоящим.