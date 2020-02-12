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В Японии нашли самого старого мужчину на планете

В Японии нашли самого старого мужчину на планете

В Японии нашли самого старого мужчину на планете. Как выяснили журналисты «Фразы», 112-летний Титэцу Ватанабэ уже получил сертификат «Книги рекордов Гиннесса».

Как пишут местные СМИ, дедушка живет в доме престарелых в Ниигате.

Он родился 5 марта 1907 года в семье крестьян. В возрасте двадцати лет Титэцу Ватанабэ переехал на Тайвань, где прожил восемнадцать лет, после чего вернулся в Японию, где и прожил всю свою жизнь.

Сейчас у него пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

Как писала «Фраза», в Таджикистане умерла самая старая женщина планеты.

Тэги: Япония, здоровье, мир, Книга рекордов Гиннесса, долгожитель

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