«Е*@ть украинцев!» В Польше толпой избили граждан Украины

В Куявско-Поморском воеводстве Польши произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в центре городка Торунь семеро польских хулиганов избили пятерых иностранцев, среди которых были двое граждан Украины.

Как передает Polsat News, по данным полиции, конфликт произошел на национальной почве, поскольку во время нападения поляки кричали «Польша для поляков!» и «е*@ть украинцев!».

Сообщается, что в результате ицидента пострадали также граждане РФ и Беларуси.

По предварительным данным, все потерпевшие получили телесные повреждения, которые не несут угрозу для жизни.

В свою очередь, местная полиция обнародовала фото с камер уличного наблюдения, на которых «засветились» некоторые из подозреваемых.

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