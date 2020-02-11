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Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова

Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова

В Житомирской области в селе Ставище Попельнянского района у протоиерея Алексея Бусько сгорел дотла дом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, протоиерей Алексий Бусько с матушкой и 12 детьми остались без вещей и крыши над головой.

«Всю свою жизнь батюшка все делал своими руками, с Божьей помощью. Отремонтировал церковь, построил небольшой дом при церкви, затем начал строительство нового храма и нового дома. Совсем недавно дом был завершен. Но случилось большое несчастье. 8 февраля был замечен дым, идущий со второго этажа. Попытки потушить возгорание оказались безуспешными. Времени едва хватило, чтобы спасти детей. Также успели вынести некоторые вещи, а остальное имущество превратилось в пепел. Через час после начала пожара рухнула крыша и горел первый этаж», — сообщают в епархии.

При пожаре никто не пострадал, но семья с 12 детьми оказалась без вещей и крыши над головой.

Житомирская епархия УПЦ просит оказать помощь семье протоиерея Алексия Бусько на обустройство семьи и строительство нового дома.

Карта ПриватБанка: 5168 7573 9250 1039, Бусько Алексей Алексеевич.

Ранее «Фраза» сообщала, что Кировоградская ОГА без ведома верующих перерегистрировала две религиозные общины УПЦ.

Тэги: пожар, общество, православие, священник, Житомирская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

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