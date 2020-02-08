«Назвал меня Президентом мира». Зеленский раскрыл детали аудиенции с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности аудиенции с Его Святейшеством Папой Франциском в Ватикане. Как выяснили журналисты «Фразы», на мероприятии он присутствовал вместе со своей супругой Еленой.

Как передает пресс-служба ОП, украинский лидер и Его Святейшество обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды, после чего затронули процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Главное, о чем мы говорили, ‒ это мир. Он даже назвал меня „Президентом мира“ ‒ вот такой у меня сейчас имидж в Европе», ‒ отметил Владимир Зеленский после аудиенции.

По его словам, важно, что встреча с Папой Франциском состоялась через два месяца после парижского саммита в Нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

«Обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России», ‒ рассказал президент.

Зеленский также отметил, что Его Святейшество Папу Франциска очень ждут в Украине, где он пользуется чрезвычайно большой поддержкой и доверием.

«Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине ‒ не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», ‒ резюмировал украинский лидер.

Как писала «Фраза», Зеленский засобирался на аудиенцию к лидеру мирового католицизма.

Ранее эксперт оценил возможность посещения Армении Владимиром Зеленским.