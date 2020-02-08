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В Киево-Печерской лавре открылась выставка личных вещей расстрелянного духовенства

В Киево-Печерской лавре открылась выставка личных вещей расстрелянного духовенства

В Киево-Печерской лавре состоялось открытие выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века. Как сообщил «Фразе» Центр информации Украинской Православной Церкви, в экспозиции представлены уникальные фотоматериалы, книги, документы, выдержки из судебных дел новомучеников и исповедников ХХ века.

"Открытие выставки стало частью мероприятий, посвященных трагической дате — мученической смерти митрополита Владимира (Богоявленского). Именно его мученическая смерть стала началом трагической страницы нашей духовной истории, когда многие тысячи исповедников пострадали в атеистические годы террора за свою веру. Каждый из нас должен помнить об этом не только потому, что это наша история. Это реальная жизнь Церкви«,- отметил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич).

Владыка напомнил о ценности подвига новомучеников в настоящее время. «Самый главный урок, который следует осознать — защищать свою веру и брать пример с настоящих героев нашей Церкви — новомучеников. На выставке мы увидим и вспомним о том, как наши исповедники стояли за свою веру, не думая о том, что будут когда-то героическими личностями, которым мы будем поклоняться, они просто жили такой реальной жизнью», — сказал митрополит Антоний.

В свою очередь, один из организаторов выставки, начальник отдела экспозиционной работы Киево-Печерского заповедника Игорь Хроненко поделился воспоминаниями о своем родственнике, расстрелянном во времена советской власти. «Эта выставка — небольшая лепта которую я могу вложить. Мой родственник был расстрелян в 1937 году. Он открыл два монастыря, и прославлен как преподобномученик — Палладий Хроненко», — сообщил Игорь Хроненко.

Глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик) отметила, что через представленные экспонаты и вещи, принадлежавшие новомученикам, свидетельства о святых живут вне времени. «Среди экспонатов можно увидеть книги из личной библиотеки священномученика Владимира Богоявленского с автографами, посвященные ему, а также книгу протоиерея Федора Титова, которая была издана сразу после казни священномученика Владимира (Богоявленского). За одно хранение такой книги давали не 10 лет — сразу расстрел. В экспозиции представлены книги священномучеников с их подписями, их письма к духовным чадам о том, как жить и спасаться в те страшные времена», — рассказала матушка Серафима.

Она отметила, что в судебных делах тех лет есть сообщение о молодых людях, вина которых была лишь в том, что они пели в церкви. «Их записали в церковное подполье. Всех расстреляли. Самому младшему было 15 лет. Эти молодые люди свою кровь пролили за Христа, являя нам пример жития во Христе», — подчеркнула игумения Серафима (Шевчик).

Координатор Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века Сергей Шумило Сергій Шумило отметил важность восстановление исторической правды. «К сожалению, до сих пор нет полной картины, цифр, сколько людей за период господства коммунистического режима в Украине были репрессированы на религиозной почве. Задача нашего поколения — восстановить память об этих людях, которые своим подвигом спасли и сохранили веру в нашем народе и своим подвигом спасли саму Церковь», — отметил Сергей Шумило.

Выставка состоит из 6-ти тематических разделов: мученики и исповедники Киевской области (репрессированное духовенство); репрессированные представители КДА и православных духовных школ; разрушение храмов в Киеве и Киевской области; репрессивная политика советского режима против Церкви и духовенства (следственные дела, заключения, расстрелы, места захоронений); служение в условиях гонений и репрессий православного духовенства в Украине; канонизация святых новомучеников и исповедников ХХ века.

Ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

Организаторы выставки: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Київська Духовна Академія, Синодальный отдел УПЦ «Церковь и культура», Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», Центральный государственный Украины кинофотофоноархив имени Г. С. Пшеничного.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, культура, новости православия, новости Украины

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