В Киеве во льду нашли человеческие череп и кости (18+)

В Соломенском районе столицы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Кадетский Гай случайный прохожий обнаружил вмерзшие в лед человеческие останки.

Как передает «Информатор», подоспевшие на вызов правоохранители обнаружили во льду череп, кости таза, позвоночника, ног и плеч. На вид рост тела составлял около 150 сантиметров.

Как давно разложилось тело и причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине парень проломил себе череп, закурив сигарету.

Ранее ученые смогли установить причину смерти человека, погибшего 8000 лет назад.