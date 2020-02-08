Ночью на Троещине произошла массовая драка с поножовщиной

В субботу ночью, 8 февраля, на улице Николая Закревского в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле ресторана «Старе місто» две компании мужчин устроили кровавую драку.

Как передает «Информатор», подоспевшие на вызов патрульные обнаружили возле заведения двоих мужчин в крови ‒ одному из них в потасовке порезали спину, а второму ‒ спину и руку.

По словам потерпевших, ножевые ранения им нанес мужчина из компании, с которой у них возник словесный конфликт в ресторане. Когда они вышли на улицу «разобраться» ‒ началась драка, во время которой и был применен нож.

Сообщается, что представители второй компании вместе с «мастером ножевого боя» скрылись с места происшествия до приезда полиции.

На месте инцидента работали также медики и следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на Троещине произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее полиция сообщила подробности массовой драки в ресторане на Позняках.