Украинский путешественник примет участие в составе крупной научной экспедиции в Антарктиду

С 11 февраля по 14 марта 2020 состоится международная радиолюбительская и научная экспедиция в Антарктиду — на необитаемый остров Сигни. Как выяснили журналисты «Фразы», от Украины в экспедиции принимает участие Вадим Ивлев, киевлянин, путешественник, радиолюбитель, этнограф-любитель, автор статей о путешествиях и книги «Путешествие киевлянина Океанией», участник организационной группы украинского клуба путешественников-исследователей #Voyagemakers.

Это уже третья экспедиция Вадима в составе международной команды ученых, в которых он, традиционно, единственный украинец. В 2016 году он принял участие в экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд, а в 2018 году — в экспедиции на необитаемый остров Дюси в Тихом океане.

Как говорит путешественник: «Жизнь коротка, и я должен сделать больше, чем просто жить в комфорте. У меня есть правило — побеждать себя вчерашнего, а также постоянно подбадривать себя и других».

Вадим — радиолюбитель и в таких экспедициях он устанавливает рекорды по радиосвязи. В путешествие он отправляется с собственноручно разработанной уникальной антенной высотой 24 метра. И в этой экспедиции Вадим планирует установить сразу 2 рекорда — по самой длинной дистанции и по самому большому количеству радиосвязей в диапазоне с длиной волны 160 метров.

Всего в экспедиции примет участие 14 исследователей из 6 стран мира — США, Германии, Швейцарии, Австралии, Венгрии и, впервые, Украина.

Южные Оркнейские острова, в состав которых входит остров, расположены примерно в 600 км к северо-востоку от побережья Антарктиды, по 1440 км к юго-востоку от Огненной Земли (Южная Америка) и в 800 км к югу от района антарктической конвергенции, в зоне действия договора об Антарктике. Острова открыты в 1821 году, а свое название они получили из-за расположения почти на той же широте южного полушария, что и Британские Оркнейские острова в северном полушарии. Слово «Оркнейяр» происходит из старонорвежского и произносится как orc-nee-yahr, что в переводе означает «тюлений». Здесь жили тысячи морских котиков, которых, к сожалению, охотники на тюленей полностью истребили до 1936 года. Сейчас их популяция восстанавливается.

На Оркнеях часто происходят землетрясения мощностью более 4,4 балла, самый сильный из зарегистрированных составил 7,8 балла. Погода здесь почти всегда плохая, а океанская волна особенно опасна. Скорость ветра достигает 20 м/c, равной 72 км/ч. В феврале — марте погода быстро меняется, и часто начинает падать снег. Ученые будут жить на необитаемом острове в сверхтяжелых условиях — при минусовых температурах и постоянных ветрах, а спать в палатках. Связь с внешним миром будет поддерживаться с помощью радиостанций коротковолнового диапазона, спутниковых телефонов и интернет-станций Иridium.

Чтобы получить разрешение высадки на остров, путешественники представили заранее разработанный план биобезопасности, который должны будут строго придерживаться во время пребывания на Сигни для защиты окружающей среды. На остров не должны попасть посторонние растения, насекомые и животные. После завершения экспедиции абсолютно все на острове должен остаться так, как было до этого, то есть без следов пребывания человека. Ведь его населяют редкие антарктические меховые котики, морские слоны, пингвины и морские птицы, а из растений здесь есть мох и лишайники.