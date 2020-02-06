В Киеве пройдет выставка живописи, посвященной Венеции

С 11 по 28 февраля в киевском ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописных работ Анастасии Подервянской, посвященная Венеции. Как выяснили журналисты «Фразы», работы Анастасии Подервянской экспонируются в «Белом Свете» не впервые.

В 2017 году, вместе с Лилией Братусь, она представила выставку «ПальтоПортрет» — коллекцию пальто, украшенных роскошными, красочными, свободными и раскованными вышивками. На этот раз публика увидит живописные работы художницы на холсте и деревянных досках, выполненные в разные годы, воодушевленные непревзойденной архитектурой и загадочной атмосферой Италии.

Название выставки «Acqua Alta» указывает на «высокую воду», которая затапливает Венецию. Город медленно уходит на глубину, прекрасный даже в час своей смерти. Жители уже почти привыкли к его постепенному растворению, однако художники, увидев это собственными глазами, ощущают Венецию особенно остро.

Анастасия Подервянская родилась в 1978 году в Киеве. Окончила отделение монументальной живописи НАОМА (мастерская М. А. Стороженко). С 1992 года провела 18 персональных выставок и приняла участие в более 40 групповых всеукраинских и международных выставках. Работает в таких медиа, как живопись, живопись на левкасе, текстиль. Лауреат премий 8th WTA World Textile Art Biennial (Мадрид, Испания) и V Всеукраинской Триеннале текстиля. Работы Анастасии Подервянской находятся в коллекциях Музея современного украинского искусства Корсаков, Музея истории Киева, Музея современного искусства Украины, частных коллекциях Украины, Польши, Германии, Македонии, США и т. д. Живет и работает в Киеве.

Открытие выставки состоится 11 февраля в 19:00. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный

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