В Индии девочка превращается в камень из-за неизлечимой болезни

В индийском штате Чхаттисгарх живет семилетняя девочка по имени Раджешвари, которая страдает неизлечимым заболеванием — эпидермолитическим ихтиозом. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за этого она буквально превращается в камень.

Руки, ноги, большая часть спины и живота девочки покрыты потрескавшейся, чешуйчатой кожей. Жизнь ребенка — это сплошные страдания. Она с трудом может сидеть и ходить, сообщает Daily Mail.

Болезнь вылечить нельзя, можно несколько облегчить ее симптомы. Однако для этого девочке и ее родителям приходится совершать далекие поездки в городскую больницу. Что для них очень затруднительно.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Индии живет девочка-гидроцефал.

Напомним также, что в Индии одна женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами, а другая – ребенка-русалку, пол которого не удалось выяснить.