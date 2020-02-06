В Раде пролилась кровь Юлии Тимошенко

Сегодня, 6 февраля, заседание Верховной Рады Украины, на котором депутаты должны рассмотреть закон об открытии рынка земли, началось с блокирования трибуны. Как выяснили журналисты «Фразы», лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая стояла на месте спикера, так крепко держала микрофон, что до крови порезала руку.

Также около парламентской трибуны небольшая потасовка переросла в драку, сообщает «Страна».

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 6 февраля, Верховная Рада Украины планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроект о рынке земли. Под Радой проходит митинг, а сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии взяли центр Киева под усиленную охрану.