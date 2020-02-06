Депутаты берутся за рынок земли. Центр Киева взят под усиленную охрану

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада Украины планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроект о рынке земли. Как выяснили журналисты «Фразы», сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии взяли центр Киева под усиленную охрану.

С утра у здания Верховной Рады проводят митинг против продажи земли. Его организовали представители «Свободы» и «Батькивщины», сообщает «Страна».

На площади находится около 500 человек. Люди продолжают подходить. На плакатах собравшихся видны надписи: «Нет продаже земли», «Долой продажу» и др.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии Украины усилили меры безопасности из-за анонсированных нескольких массовых акций.

Силовики сообщают, что дежурство проводится, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.

Ранее «Фраза» сообщала, что афера с так называемым рынком земли еще только начинает разворачиваться, но уже обрастает множеством мошеннических схем, которые в будущем позволят сконцентрировать огромные массивы земли в «нужных руках».