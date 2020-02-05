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На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек

На Харьковщине в сокрушительном ДТП погибли сразу пять человек

В среду, 5 февраля, в городе Изюм Харьковской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на трассе «Киев-Харьков-Должанский» Daewoo Nubira на скорости протаранил ВАЗ-2109, который, нарушив ПДД, выехал со второстепенной дороги.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате сокрушительного столкновения

погибли пять человек: водитель «жигулей», а также по два пассажира из каждой легковушки.

В свою очередь, водитель Daewoo получил множественные травмы и был госпитализирован в районную больницу.

На месте трагедии работали полицейские и спасатели, которым пришлось тушить вспыхнувшие после аварии автомобили.

Как писала «Фраза», в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Ранее популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта.

Тэги: ДТП, жертвы, спасатели, общество, авария, ВАЗ, столкновение, ЧП, регионы, Харьковская область, Daewoo, пострадавшие, изюм, новости Украины

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