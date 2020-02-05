Глава Минкультуры и мэр Львова праздновали годовщину интронизации Епифания

На праздновании годовщины интронизации главы Православной Церкви Украины Епифания (Думенко) побывали глава Минкульта Владимир Бородянский и мэр Львова Андрей Садовой. Как выяснили журналисты «Фразы», в сети опубликована фотография со дня празднования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Лигачева.

В частности, Наталья Лигачева рассказала, что побывала на «праздновании первой годовщины автокефальной ПЦУ и интронизации ее Предстоятеля — Епифания», и опубликовала совместное фото с Бородянским.

Данную фотографию Лигачева снабдила подписью: «Годовщина ПЦУ, с Владимиром Бородянским, главой Министерства культуры, молодежи и спорта».

Также она сообщила, что в праздничных мероприятиях принял участие и мэр города Львов Андрей Садовой.

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