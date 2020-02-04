Продавец шаурмы в Киеве избил пьяных дебоширов, которые обозвали его чуркой и громили ларек

Сегодня, 4 февраля, в Киеве около станции метро «Арсенальная» повар из ларька с шаурмой сильно избил посетителя за то, что тот его обозвал. Как выяснили журналисты «Фразы», очевидцы произошедшего утверждают, что двое нетрезвых мужчин обозвали повара «чуркой» и начали громить ларек.

В ответ тот ударил мужчин. Один из дебоширов упал без сознания и долго лежал в крови, сообщают «Вести».

Прибывшим на место происшествия правоохранителям повар сказал, что мужчины напали первыми. По его словам, они бросили в него напиток, стоящий на прилавке и громко кричали.

Дебоширы же утверждают, что никого не обзывали. Как бы то ни было, участников конфликта забрала полиция, которая и выяснит все детали произошедшего.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале января нынешнего года на жилмассиве Отрадный Соломенского района столицы толпа хулиганов напала на прохожего.