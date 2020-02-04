В Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников, вдобавок обматерив их

В Тернополе водитель автобуса отказался везти бесплатно двух девочек-подростков из многодетной семьи. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас горе-водителем занимаются правоохранители.

Как пишут «Факты», юные спортсменки-биатлонистки ехали после соревнований домой в город Копычинцы и заранее приобрели льготные билеты. Однако водитель автобуса Ровно — Черновцы грубо обматерил детей и отказался их везти бесплатно.

По словам матери девочек Людмилы Сагайдак, подростки 15 и 14 лет были вынуждены ехать другим автобусом, водитель которого согласился довезти юных пассажирок за 25 гривен с каждой.

После инцидента мама девочек не только вычислила водителя-хама, но даже смогла поговорить с ним по мобильному телефону. Мужчина, очевидно понимая, что был не прав, свою вину отрицал и ссылался на недоразумение.

По словам Людмилы Сагайдак, ей важно не наказать водителя или владельца фирмы-перевозчика, а не допустить подобных ситуаций в будущем.

Сейчас скандальным водителем занимаются тернопольские полицейские. Сначала мужчину хотят наказать за нецензурную лексику в адрес детей, а потом вместе с «Укртрансбезопасностью» полиция собирается выяснить, почему же девочкам было отказано в законном праве на льготный проезд.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

7 ноября того же года в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

В конце декабря 2018 года в Киеве водитель маршрутки № 526 (станция метро «Лесная») оскорбил пенсионерку, отказав ей в льготном проезде.

В конце января 2019 года в Тернопольской области в городе Кременец водитель маршрутного такси высадил двоих детей-сирот из-за того, что у тех не было денег на проезд.

В конце января нынешнего года в Мелитополе водитель маршрутки с матами выгнал многодетную мать из салона.