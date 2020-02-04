На окраине Киева нашли труп молодой бомжихи

В Киеве на улице Вышгородская, 34/1 (Оболонский район) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут между гаражами утром вторника, 4 февраля, нашли труп девушки.

Тело обнаружили работники пункта приема стеклотары, передает «Информатор».

Они же позвонили в полицию.

Приехавшие медики зафиксировали смерть. Отмечается, что телесных повреждений при осмотре не нашли. На вид девушке 25-30 лет. Скорее всего, погибшая была бездомной.

Как писала «Фраза», в Киеве в мусорном контейнере нашли труп младенца.

Ранее в Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой.