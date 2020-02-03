УПЦ выделила 68 тыс гривен для предотвращения экокатастрофы в Запорожье

В Запорожье чтобы дезактивировать 5-7 тонн хлора, который находится на территории единственного в Украине производителя кремнийорганических продуктов — завода «Кремнийполимер», Запорожская епархия Украинской Православной Церкви выделила 68 тысяч гривен. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

В своем Телеграм-канале владыка прокомментировал статью о проблемах завода «В Запорожье для дезактивации хлора на „Кремнийполимере“ нужно 70 000 гривен», которую опубликовал сайт Inform.zp.ua.

Митрополит Лука объяснил, что выделяемые епархией средства пойдут на приобретение необходимого количества жидкого натрия, который необходим для дезактивации хлора.

«В результате дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей нашего города, чем также будут защищены жизни многих тысяч запорожцев — потребителей этой воды», — отметил архиерей.

Владыка Лука подчеркнул, что «как христиане и патриоты мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле».

Помощь оказывается в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний посоветовал, с чего начать изучение Библии.