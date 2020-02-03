В Киеве на пороге поликлиники мужчина потерял сознание. В регистратуре в помощи отказали, предложив вызвать «скорую»

Сегодня, 3 февраля, в Шевченковском районе Киева больной мужчина потерял сознание на пороге поликлиники. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook написала местная жительница.

Как говорится в сообщении, мать и дочь под руки привели больного гриппом мужчину на прием к врачу. На входе в медучреждение мужчина потерял сознание. А регистратор заявила, что следует вызвать «скорую», так как она приедет быстрее, чем терапевт спустится с четвертого этажа.

Дождаться врачей помог работник аптеки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне минувшего года в Киевской клинике в очереди к врачу умерла женщина.