В столичной маршрутке на горячем поймали карманника

Сегодня, 3 февраля, в киевской маршрутке поймали карманника. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает в Facebook «Киев Оперативный».

Как отмечается, злоумышленник в маршрутке № 401 пытался вытащить у мужчины кошелек. Тревогу подняла стоявшая рядом девушка-пассажирка, а попутчики помогли задержать «щипача» до приезда полиции.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2019 года случайный свидетель заснял на телефон и предотвратил попытку ограбления в центре Киева. В соответствующем ролике можно видеть, как несколько злоумышленниц ромской национальности пытаются на ходу вытащить из сумки прохожего кошелек.

На следующий день в центре Киева мужчина задержал и избил представительницу ромской национальности по подозрению в попытке кражи.

В начале мая минувшего года сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в Днепровском районе местного жителя за карманную кражу.

В августе в Киеве около станции метро «Вокзальная» патруль Муниципальной Варты поймали воришек из шайки, которая промышляет на вокзале воровством кошельков.