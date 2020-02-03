Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Владимира Моссаковского зарезали 27-летнего парня.
Как передает «Информатор», инцидент произошел возле кафе Simito Hall. Неизвестный ударил его ножом. Истекающее кровью тело увидел случайный прохожий, который вызвал копов и врачей. «Скорая помощь» госпитализировала потерпевшего, но он скончался на операционном столе.
По предварительным данным, полиция уже задержала убийцу – это 31-летний мужчина.
Также люди говорят, что имела место «словесная перепалка» когда «компания друзей отдыхала в кафе». Сообщается, что «в какой момент конфликт перерос в поножовщину неизвестно, а товарищи увидели пострадавшего только когда вышли на перекур, когда ему уже помогал прохожий».
Как писала «Фраза», под Днепром иномарка прямо на пешеходном переходе сбила мать с ребенком.
Ранее в Днепре перевернулась машина «скорой помощи».