Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Владимира Моссаковского зарезали 27-летнего парня.

Как передает «Информатор», инцидент произошел возле кафе Simito Hall. Неизвестный ударил его ножом. Истекающее кровью тело увидел случайный прохожий, который вызвал копов и врачей. «Скорая помощь» госпитализировала потерпевшего, но он скончался на операционном столе.

По предварительным данным, полиция уже задержала убийцу – это 31-летний мужчина.

Также люди говорят, что имела место «словесная перепалка» когда «компания друзей отдыхала в кафе». Сообщается, что «в какой момент конфликт перерос в поножовщину неизвестно, а товарищи увидели пострадавшего только когда вышли на перекур, когда ему уже помогал прохожий».

Как писала «Фраза», под Днепром иномарка прямо на пешеходном переходе сбила мать с ребенком.

Ранее в Днепре перевернулась машина «скорой помощи».