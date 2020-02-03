В центре Киева остановили элитный автомобиль с пьяным разведчиком за рулем

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого сотрудники патрульной полиции остановили Jaguar с пьяным офицером внешней разведки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua

«Сначала офицер, с явными признаками алкогольного опьянения, пытался закрыться в авто, потом оказал сопротивление», — говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в салоне лежали боевые патроны.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2017 года в Киеве пьяный сотрудник Управления госохраны устроил погоню, пытаясь скрыться от полиции.