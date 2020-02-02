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В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса

В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса

Китайские медики из городского округа Ланьчжоу обнародовали снимки легких 33-летней женщины, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV. Как выяснили журналисты «Фразы», шокирующие фотографии были получены в результате компьютерной томографии.

Как пишет журнал Radiology, китаянка приехала в Ланьчжоу из охваченного эпидемией Уханя и «загремела» на больничную койку с температурой 38,9 и сильным кашлем. Согласно анализам, количество лейкоцитов в ее крови оказалось очень низким.

Фотографии же ее легких были сделаны с разницей в три дня. На первом из них уже заметны зоны поражения инфекцией ‒ они похожи на большие светлые области. На втором снимке видно, что зона поражения значительно увеличилась.

В настоящее время данные снимки изучаются в Университете Ланьчжоу.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько украинцев «застряло» в охваченном эпидемией коронавируса Ухане.

Ранее сообщалось, что коронавирусу удалось «захватить» уже весь Китай.

Тэги: фотография, Китай, общество, медицина, здоровье, эпидемия, мир, рентген, врачи, коронавирус, Ухань

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