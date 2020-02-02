В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком

Столичные правоохранители уже третий день безуспешно разыскивают 21-летнюю Анастасию Столяр и ее четырехлетнего сына Ивана. Как выяснили журналисты «Фразы», молодая мама с ребенком еще 31 января вышли из дома, после чего бесследно исчезли.

Как сообщается на странице службы розыска детей полиции Киева, на вид мальчику три-четыре года, волосы светло-русые короткостриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 см.

Он был одет в куртку синего цвета с темным вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка и/или его матери правоохранители просят звонить по номеру телефона «102».

Как писала «Фраза», под Киевом бесследно исчезла 13-летняя девочка.

Ранее в Днепре таинственно исчез школьник, оставив странную записку.