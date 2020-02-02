В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой

В субботу, 1 февраля, в Оболонском районе Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в заливе Собачье горло двое рыбаков выловили голову мужчины, завернутую в пакет.

Как передает пресс-служба столичной полиции, по предварительным данным, погибшему было 60-70 лет.

Сообщается, что прибывшие к месту страшной находки водолазы обследовали акваторию залива, а кинологи ‒ прибрежную зону Днепра, однако тело так и не нашли.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность погибшего. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Как писала «Фраза», в Днепре нашли странный женский труп без головы, а в Одесской области прямо посреди улицы валялась мужская голова.

Также сообщалось, что в Киеве убили и расчленили женщину.