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В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой

В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой

В субботу, 1 февраля, в Оболонском районе Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в заливе Собачье горло двое рыбаков выловили голову мужчины, завернутую в пакет.

Как передает пресс-служба столичной полиции, по предварительным данным, погибшему было 60-70 лет.

Сообщается, что прибывшие к месту страшной находки водолазы обследовали акваторию залива, а кинологи ‒ прибрежную зону Днепра, однако тело так и не нашли.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность погибшего. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Как писала «Фраза», в Днепре нашли странный женский труп без головы, а в Одесской области прямо посреди улицы валялась мужская голова.

Также сообщалось, что в Киеве убили и расчленили женщину.

Тэги: Киев, труп, убийство, общество, происшествие, река, Днепр, столица, мужчина, криминал, находка, голова, рыбаки, новости Украины

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