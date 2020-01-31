В Киеве вооруженные подростки напали на охранника

В четверг, 30 января, на улице Борщаговской в Киеве произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там трое пьяных подростков напали на охранника ТРЦ.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Киева, потерпевший рассказал подоспевшим копам, что злоумышленники зачем-то ломали забор, поэтому он подошел к ним и потребовал прекратить бесчинство. В ответ «детишки» нанесли ему несколько ударов кастетом, после чего скрылись.

Охранник также показал патрульным запись инцидента с камеры видеонаблюдения и сообщил, в какую сторону убежали нападавшие.

Сообщается, что правоохранителям удалось задержать хулиганов по «горячим следам». У одного из них ‒ 16-летнего юноши ‒ изъяли кастет и предмет, похожий на пистолет. Все трое задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу, родителей хулиганов и инспектора по делам несовершеннолетних. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в Донецкой области школьники избили старика ногами и лопатой по голове.

Ранее в центре Киева подростки избили и ограбили случайного прохожего.