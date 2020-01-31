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Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине

Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине

Сербская Православная Церковь будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине, поддерживая Украинскую Православную Церковь. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней.

Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ, об этом он сказал 30 января во время встречи с группой паломников из Украинской Православной Церкви, которую возглавил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Мы приветствуем наших дорогих братьев из Украины. Мы очень рады, что у нас сегодня есть возможность с вами встретиться и услышать от вас о нынешней ситуации в Украине. Мы все это время следим за событиями в Украине, за всем происходящим там, и видим, что это большие искушения. И мы молимся усердно Господу нашему Иисусу Христу, чтобы все эти искушения прошли, и нашлось решение. Но, к сожалению то, что сегодня происходит, кажется намного хуже, чем это было раньше», — сказал Патриарх Ириней украинским паломникам.

Он напомнил о позиции Сербской Церкви относительно «украинского вопроса».

«Как известно, позиция нашей Церкви такова, что мы осуждаем вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела Украинской Православной Церкви. То, что они (Константинопольский патриархат, — ред.) сделали, то сделали только хуже, чем было раньше в Украине. Как и другие Православные Церкви, мы разделяем их (Церквей, — ред.) позицию относительно того, что мы поддерживаем Украинскую Православную Церковь. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эта ситуация, это положение, насколько это возможно, улучшилось. О Вас, и о нашей Церкви, в которой тоже есть проблемы, мы молим Господа Бога, чтобы все эти проблемы решились лучшим образом», — отметил Патриарх Ириней.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) рассказал Предстоятелю Сербской Церкви о своем визите в Черногорию, где он принял участие в молитвенном шествии.

«Мы благодарим Вас за встречу, поскольку знаем, что сегодняшний день очень загружен у Вас, поскольку Архиерейский Собор сегодня проходит в Белграде. Но Вы нашли время для того, чтобы благословить всех нас — паломников из Украинской Православной Церкви. [...]

Мы были в пределах Сербской Православной Церкви в Черногории, где наши православные братья также требуют особой молитвенной поддержки. Мы вместе праздновали день памяти святого Саввы Сербского с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, вместе молитвенно проходили крестным ходом в поддержку всех православных наших братьев в Черногории», — сказал епископ Виктор.

Архиерей УПЦ сообщил, почему у верующих возникло желание посетить Черногорию.

«Когда эти новости пришли в Украину, то сердце наше сразу наполнилось страданием. И по зову наших сердец мы направились сюда для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер, потому что знаем и понимаем, что это такое, поскольку в течение последних лет также переживаем давление со стороны внешних сил, со стороны отдельных представителей власти, и защищаем свою веру и каноническую Украинскую Православную Церковь. Мы убеждены, что наша сила только во Христе. Это та сила, которой живет каждый верующий православный христианин. Если мы будем подавать друг другу руку помощи, и предоставлять молитвенную и любую другую поддержку, тогда и Господь будет помогать нам, чтобы мы преодолевали всевозможные сложности и испытания, которые сегодня, как и в Украине, так и в Черногории, и в других Поместных Православных Церквах», — отметил владыка Виктор.

Паломники из Украины подарили Патриарху Иринею картину с изображением Киево-Печерской лавры и копию Браиловско-Ченстоховской иконы Божией Матери.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель Албанской Церкви рассказал, как воспринимает религиозную ситуацию в Украине.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, Сербская Церковь

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